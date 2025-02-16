آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لإنتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة اليوم

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لإنتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. هو اليوم الأحد على الساعة منتصف اللليل.

وأشرف كريم خلفان ،رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة. على استمرار عمل اللجنة المركزية لمتابعة عملية سحب و إيداع ملفات الترشح. و كذا متابعة الطعون في الترشيحات أمام المحاكم الإدارية و المحاكم الإدارية للإستأناف عبر ثمان و خمسون ولاية. وذلك لضمان شفافية و نزاهة و مصداقية إنتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025 ،عبر جميع مراحلها .

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