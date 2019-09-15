آخر أجل لتسجيل التلاميذ في النظام المعلوماتي غدا الإثنين

في تعليمة وجّهتها وزارة التربية إلى مديريها

حددت وزارة التربية الوطنية آخر أجل لتسوية الوضعيات العالقة للتلاميذ، الذين تم إعفاؤهم من إحدى فصول الموسم الدراسي الماضي.

وتسجيلهم في النظام المعلوماتي «الرقمنة» لجميع أطوار التعليم، غدا الإثنين 16 سبتمبر 2019 على الساعة

الرابعة مساء، حيث سارعت مديريات التربية الوطنية إلى مراسلة جميع المؤسسات التعليمية التابعة لهم وحثتهم

على ضرورة التعجيل في العملية وإعطائها العناية الفائقة لتفادي حدوث أخطاء قد تؤدي إلى اختلالات في النظام المعلوماتي.

وحسب مراسلة مديرية التربية، فقد نبّهت مديري هذه المؤسسات بأنه تم فتح عمليات جديدة للنظام المعلوماتي

فيما يخص قائمة واحد أكتوبر، تحثهم فيها على ضرورة التقيّد بتسجيل تلاميذ التحضيري وتلاميذ السنة أولى

ابتدائي، مع طبع وضبط القائمة الاسمية للتلاميذ وتغيير الفوج، وتغيير الشعبة بالنسبة لتلاميذ الطور الثانوي، مع

تغيير صفة التلميذ داخلي أو خارجي أو نصف داخلي، بالإضافة إلى تغيير هوية الأولياء وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني ورقم الهاتف وهذا للرجوع إليه عند الحاجة.

كما ألحّت المراسلة على تأكيد تسجيل التلاميذ الجدد الوافدين على المؤسسة، وفي النهاية حثت المراسلة على

توخي الحيطة والحذر، بإعطاء الموضوع العناية اللازمة والاهتمام، لأن هذه العملية ستكون محل معاينات ميدانية ابتداء من 29 سبتمبر الجاري.

وفي النهاية أكدت المراسلة أن آخر أجل لتسوية الوضعيات العالقة للتلاميذ الذين تم إعفاؤهم من اختبار إحدى الفصول السنة الماضية سيكون يوم الإثنين القادم.