آخر أجل لدراسة ملفات الترشح اليوم الأحد وشرفي يلتقي مع رؤساء الأحزاب

تنقضي اليوم الأحد مهلة دراسة ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل والتي ستفصل فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ما لا يقل عن 24.214 ملف ترشح، والتي انطلق تاريخ ايداعها 27 أفريل المنصرم.

واستفاد المترشحون من تمديد للآجال لمدة خمسة أيام إضافية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.

وسيعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية بمقر السلطة وذلك استجابة لطلبهم.

وتشير الأرقام الأخيرة أن “العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 2.400 مترشح منهم 1.180 قائمة حزبية و1.220 قائمة حرة”.