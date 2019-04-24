آخر أجل للمشاركة بمسابقة تسمية النظام المعلوماتي الجديد للجمارك غدا

أعلمت المديرية العامة للجمارك أن آخر أجل للمشاركة في مسابقة تسمية النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، غدا، على الساعة الرابعة مساءا.

وقد أعلنت المديرية العامة للجمارك، الخميس الماضي، عن فتح مسابقة وطنية لتسمية النظام المعلوماتي الجديد للجمارك.

وحسب بيان المديرية، فإن المسابقة خاصة بموظفي قطاع الجمارك من أجل اقتراح تسمية بشكل مختصر لهذا النظام في احدى اللغات الثلاث عربية، فرنسية أو انجليزية.

و ستمنح مكافأة لأحسن اقتراح تسمية للنظام المعلومات الجديد الذي ستحدده اللجنة التي ستنصب لهذا الغرض.