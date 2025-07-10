آخر أجل 15 جويلية..هذه شروط وكيفية الاستفادة من المنحة المدرسية

أعلن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي برتيمة عبد الوهاب، أن تسيير وتسديد المنحة المدرسية قد أسند إلى وكالة التنمية الاجتماعية. تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والمتواجدة على مستوى كل بلدية.

ويتكون ملف الاستفادة من إستمارة طلب الاستفادة من المنحدة المدرسية الخاصة وفق النموذج المحدد في طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025 المتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة والمحدد لشروط وكيفيات منحها، والمنشور في الجريدة الرسمية. ومستعملة من طرف ولي أو وصي التلميذ المتمدرس، تسلم ويوافق عليها من طرف مديري مؤسسات التربية. والتعليم العمومية أو مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة العمومية.

ونسخة من وثيقة الهوية البيومترية لوالدي التلميذ (الأب والأم) أو وصيته، حسب الحالة، وشهادة عدم تقاضي أي دخل أو شهادة كشف الراتب لوالدي التلميذ (الأب والأم) أو وصيته، حسب الحالة. وشهادة عدم الانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي لوالدي التلميذ الأب والأم) أو وصيته، حسب الحالة. وصك بريدي مشطوب للمستفيد.

كما تودع الملفات على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة العمومية في أجل أقصاه 15 جويلية.

ويمكن لطالبي الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، تحميل النموذج الجديد للاستمارة عبر الرابط الآتي: http://www.msnfcf.gov.dz/psf/fprmulaire.pdf

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