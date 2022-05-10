آخر أرقام فيروس كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل مريض إلى الشفاء.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة،فإن الجزائر لم تسجل أي حالة وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 265804، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 178366، فيما استقر عدد الوفيات عند 6875 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إحصاء حالة واحدة في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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