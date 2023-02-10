آخر أرقام كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الآخيرة، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، دون تسجيل أي وفاة، فيما تماثل مريضان اثنان للشفاء.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد بلغ عدد الإصابات 271.409 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182770 حالة، في حين بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما لم يتم تسجيل أي مريض في العناية المركزة، مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.