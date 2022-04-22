آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

في حين، أضافت الوزارة في بيان لها، عن تواجد مريض في العناية المركزة، كما تم تسجيل حالتين تماثلتا للشفاء.

كما دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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