آخر أرقام كورونا في الجزائر
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وفي بيان للوزارة فقد تم تسجيل 5 حالات تماثلت للشفاء، بينما لايتواجد أي مريض في العناية المركزة.
كما تشدد الوزارة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،
والتي تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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منظمة الصحة العالمية تثني على الاجراءات التي اتخدنها الجزائر لمكافحة كورونا
منظمة الصحة العالمية تثني على الاجراءات التي اتخدنها الجزائر لمكافحة كورونا
كما أثنى ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، نوهو امادو، بالاجراءات التي اتخدنها الجزائر لمكافحة فيروس كورونا.
وفي بيان للوزارة أمس الخميس، فقد استقبل الوزير ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، و هذا لدراسة النقاط الأساسية المطروحة للنقاش
خلال الجمعية العامة للصحة المقرر عقدها من 22 ماي إلى غاية 28 ماي من هذه السنة.
وفي هذا السياق، أبرز ممثل منظمة العالمية للصحة الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لإدارة و مكافحة كوفيد -19 التي سمحت بالسيطرة على الوضع الوبائي،
واصفا إياها بالمبادرة و الخبرة الناجحة في هذا المجال مشجعا إمكانية تقاسمها على المستوى القاري و حتى العالمي.
كما اقترح تطوير التعاون و الشراكة مع دول المنطقة.
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بالمقابل تدارس بن بوزيد مع ممثل الصحة العالمية، الركيزة الرابعة التي تحمل شعار” منظمة عالمية للصحة، أكثر فعالية وكفاءة، تقدم دعمًا أفضل للبلدان”.
وفي هذا الخصوص، تتضمن هذه الركيزة برنامج العمل العام الثالث عشر 2019-2023 الذي يهدف الى ضمان الجميع بحياة تتمتع بالصحة و العافية في جميع الاعمار.
وهذا عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة و مواجهة الطوارئ الصحية، و تعزيز صحة المجموعات السكانية.
كما سيتم اقتراح تمديد هذا البرنامج الى غاية 2025 بسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد -19 اضافة الى مراجعة الميزانية البرامجية المقترحة لعام 2022-2023.
الى جانب التمويل المستدام من طرف دول الأعضاء للمنظمة العالمية للصحة الذي لا يتعدى ال 20 % و أهمية رفعه الي مستوي 50 ,% في 2025.
بن بوزيد..الجزائر ستواصل العمل من أجل تطوير الأنظمة الصحية بالقارة
كما أضاف ممثل منظمة العالمية للصحة أنه خلال هذه الجمعية العامة للصحة، سيتم انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة العالمية للصحة.
موضحا ان المدير العام الحالي المرشح الوحيد المقترح من طرف مجلسها التنفيذي.
من جهته، اكد وزير الصحة مساندة الجزائر لترشيح الدكتور تيدروس ادهانوم غيبريسوس لعهدة أخرى،
كما أبرز قيامه بإدارة و تسيير المنظمة العالمية للصحة في أصعب فترة عرفتها البشرية و يكن له كل التقدير.
و في الختام أكد الوزير أن الجزائر ستواصل العمل من أجل تحسين وتطوير الأنظمة الصحية بالقارة من خلال تحسين وتطوير الية الوقاية والاستعداد لمواجهة المخاطر الصحية المستقبلية.