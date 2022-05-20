آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وفي بيان للوزارة فقد تم تسجيل 5 حالات تماثلت للشفاء، بينما لايتواجد أي مريض في العناية المركزة.

كما تشدد الوزارة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،

والتي تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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