آخر أرقام كورونا في الجزائر
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وفي بيان للوزارة، فقد تم تسجيل 6 حالات تماثلت للشفاء، بينما لايتواجد أي مريض في العناية المركزة.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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الجزائر تسجل إصابتين بكورونا دون وفيات خلال 24 ساعة
كما سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، حالتين جديدتين بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، يوم الأربعاء، في بيان لها.
و بذلك، بلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الجزائر 265862 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 6875 حالة.
وفي المقابل، تماثل إلى الشفاء خلال الفترة المذكورة آنفا مريضين اثنين، ليصل عدد المتعافين من كورونا 178399 .
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم إحصاء أي حالة في العناية المركزة، مضيفة أن 46 ولاية لم تسجل بها أي حالة بكورونا خلال الفترة المذكورة.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
كورونا ..3 إصابات وصفر وفاة خلال 24 ساعة
كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
واضافت الوزارة في بيان لها، عن تماثل حالة واحدة للشفاء بالاضافة الى تواجد مريض في العناية المركزة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.