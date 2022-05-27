آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وفي بيان للوزارة، فقد تم تسجيل 6 حالات تماثلت للشفاء، بينما لايتواجد أي مريض في العناية المركزة.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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