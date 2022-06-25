آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت أربع حالات للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ومع تواصل عدم تسجيل أي وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا، فإن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6875 حالة.

و حسب بيان للوزارة، فلم تسجل أيضا أي حالة بالعناية المركزة خلال الفترة المذكورة.

كما أوصخت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي، مشددة أيضا على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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