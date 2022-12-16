آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فيما تماثل مريضين اثنين للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271164 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182609 في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تم أيضا إحصاء حالتين (2) في العناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.