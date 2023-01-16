آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن عدم تسجيل أية إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تم خلال نفس الفترة تسجيل تماثل مريض واحد للشفاء، فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 271287 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182688 حالة. في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

هذا وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.