آخر أرقام كورونا في العالم.. تراجع الإصابات في الهند

شهدت الهند تراجعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، بالرغم من إقتراب الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء العالم إلى 170 مليون إصابة.

وتجاوز عدد إصابات كورونا العالمية 168 مليون إصابة، بينما إرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 3.6 ملايين حالة وفاة.

وحسب إحصائيات نشرتها وكالة رويترز، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 168.73 مليون إصابة، من بينها 3,653,063 حالة وفاة.

وعلى صعيد الدول، ما زالت الولايات المتحدة في صدارة عدد الإصابات، التي وصلت إلى 33,353,248 إصابة، من بينها 592,350 حالة وفاة.

وسجلت الهند، اليوم الجمعة 186,364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 14 أفريل الماضي، بينما سجلت 3,660 وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية.

أما عربيا، ما زال العراق الأكثر تأثرا بإصابات كورونا، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 1,186,309 إصابة من بينها 162,89 وفاة.

وسجلت الأرجنتين رقما قياسيا في عدد الإصابات وبلغ 41,080 حالة، ‬‬جعلت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تضررا.