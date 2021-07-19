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كورونا في الجزائر.. 1177 إصابة جديدة و18 وفاة
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آخر أرقام وإحصائيات “كوفيد-19” في ولايات الوطن

بقلم خالد زوبيري
آخر أرقام وإحصائيات “كوفيد-19” في ولايات الوطن
كورونا
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كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن 11 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 8 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 29 ولاية أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 29 مريضا على مستوى العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى أن الجزائر قد سجلت اليوم 1177 إصابة جديدة، 18 حالات وفاة، و733 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

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