آخر أعضاء فرقة الضفادع البشرية إبّان الثورة..تاشريفت يستقبل المجاهد دباغ

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، المجاهد عبد الله دباغ، آخر أعضاء فرقة الضفادع البشرية إبان الثورة. وهي من الوحدات الخاصة التي كان لها دور بطولي بارز أثناء ثورة التحرير الوطني. خاصة في عمليات التزويد بالسلاح وتلغيم سفن الاستعمار الفرنسي.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بمسار المجاهد عبد الله دباغ. وببطولات هذه الفرقة التي خاضت معارك نوعية في ميادين غير تقليدية، جسّدت فيها أعلى صور الشجاعة والتفاني في سبيل الوطن.

كما أكد الوزير أنّ استحضار مثل هذه الصفحات المضيئة من تاريخ الثورة هو وفاءٌ لجيل صنع مجد الجزائر وكرامتها. وواجب وطني لنقله للأجيال المتعاقبة حفاظًا على الذاكرة الوطنية.