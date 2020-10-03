آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ما رفع إجمالي الإصابات إلى51995 إصابة، كما تم تسجيل 7 وفيات ترفع إجمالي الوفيات الى 1758 وفاة.
وتم تسجيل الشفاء97 ترفع الإجمالي إلى 36482 حالة شفاء
وجاء توزيع الإصابات الجديدة بالفيروس حسب الولايات كالتالي:
الجزائر: 5 862 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 20
البليدة : 4 189 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 13
وهران: 3 992 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 6
سطيف :3 258 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 5
باتنة: 1 910 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 6
بجاية: 1 867 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
قسنطينة: 1 673 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 8
عنابة: 1 493 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
تيبازة: 1 427 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 4
تلمسان: 1 348 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 8
المسيلة: 1 329 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
البويرة: 1 319 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 3
تيزي وزو : 1 316 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 38
بسكرة : 1 291 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
ورقلة: 1 289 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
الجلفة: 1 199 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
جيجل: 1 119 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 14
الوادي: 1 105 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
بومرداس : 1 067 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 9
تبسة: 972 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 8
تيارت: 949 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
المدية: 796 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
عين الدفلى: 775 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
مستغانم: 762 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1
أم البواقي: 731 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1
الأغواط: 697 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
سكيكدة : 691 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
عين تموشنت: 683 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
أدرار: 644 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
خنشلة: 596 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
قالمة: 534 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
سوق أهراس: 438 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 3
غرداية: 438 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
تيسمسيلت: 431 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
ميلة: 429 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
برج بوعريريج: 422 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 420 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
بشار: 348 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر: 333 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
الطارف: 291 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1
نعامة: 263 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
الشلف 240 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
البيض: 232 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
غليزان : 213 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
تندوف : 205 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
تمنراست : 202 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
إليزي: 135 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
سعيدة: 72 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
التعليقات (0)