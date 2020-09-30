آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، تعافي 111 مصابًا من فيروس كورونا، 10 وفيات و 162 إصابة جديدة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كوروناجمال فورار، فإن العدد الإجمالي للمصابين إرتفع 51530 حالة مؤكدة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1737، فيما لا يزال 21 مريضًا على مستوى العناية المركزة.

وفيما يلي توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 5 790 +29

البليدة: 4 158 +16

وهران:3 972 + 12

سطيف: 3237 +10

باتنة :1 876 + 7

بجاية: 1 847 +5

قسنطينة 1 659 +4

عنابة: 1 481 +5

تيبازة: 1 413 +4

المسيلة: 1 310 + 0

بسكرة: 1 290 + 12

تلمسان:1 334 +0

ورقلة: 1 284 +13

البويرة: 1264 +0

الجلفة: 1 199 +1

الوادي : 1103 +0

تيزي وزو: 1 270 + 12

بومرداس: 1 051+5

تيارت: 949 +1

جيجل : 1 064 +4

تبسة: 959 +0

المدية:792 + 3

عين الدفلى: 774 +0

مستغانم 760 +2

أم البواقي: 729 +1

الأغواط: 697 +0

عين تموشنت: 683 +2

سكيكدة : 689 +0

أدرار: 643 + 0

خنشلة: 594 +0

قالمة: 532 +1

غرداية: 438 +1

برج بوعريريج: 422+0

تيسمسيلت: 430 + 0

سيدي بلعباس: 420+0

ميلة: 419 +3

سوق أهراس429 +0

بشار: 348 +0

معسكر: 332 + 1

نعامة: 263 + 0

الطارف: 278 + 1

البيض: 232 + 0

الشلف: 240 +4

غليزان: 211 + 1

تندوف: 204 +0

تمنراست: 202 + 0

إليزي: 135 + 0

سعيدة: 72 + 0