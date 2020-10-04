آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر 52136، بعد تسجيل 141 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما كشفه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، فقد تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات 1760.

وفيما يلي توزيع الإصابات حسب الولايات:

الجزائر: 5 873+ 11

البليدة: 4 200 +11

وهران:3 999 + 7

سطيف:3 260 +2

باتنة :1 923 + 13

بجاية: 1 872 +5

قسنطينة 1 678 +5

عنابة: 1 493+0

تيبازة: 1 434 +7

المسيلة: 1 329+ 0

بسكرة: 1 313 +22

تلمسان:1 348 +0

ورقلة: 1 294 +5

البويرة: 1 322 +3

الجلفة: 1 202 + 3

الوادي : 1 106+1

تيزي وزو: 1 325 + 9

بومرداس: 1 078 +11

تيارت: 949 +0

جيجل : 1 124 +5

تبسة: 975+3

المدية:798 + 2

عين الدفلى: 775 +0

مستغانم 764 +2

أم البواقي: 733 +2

الأغواط: 697 +0

عين تموشنت: 683 +0

سكيكدة : 691 +0

أدرار: 644 + 0

خنشلة: 597 +1

قالمة: 536 +2

غرداية: 439 +1

برج بوعريريج: 422+0

تيسمسيلت: 431 + 0

سيدي بلعباس: 420+0

ميلة: 429 +0

سوق أهراس: 442 +4

بشار: 348 +0

معسكر: 333 + 0

نعامة: 263 + 0

الطارف:294 + 3

البيض: 232 + 0

الشلف: 240 +0

غليزان: 213 + 0

تندوف: 205 +0

تمنراست: 202 + 0

إليزي: 136 + 1

سعيدة: 72 + 0