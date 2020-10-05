آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر 52270، بعد تسجيل 134 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما كشفه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، فقد تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات 1768.

وفيما يلي توزيع الإصابات حسب الولايات :

الجزائر: 5902 29+

البليدة :2211 11+

وهران : 4006 7+

سطيف: 3263 3+

باتنة :1928 5+

بجاية: 1879 7+

قسنطينة:1679 1+

عنابة :1494 1+

تيبازة : 1437 3+

تلمسان : 1348 0+

المسيلة : 1 332 3+

تيزي وزو : 1 330 5+

البويرة : 1 323 1+

بسكرة: 1 318 5+

ورقلة : 1300 6+

الجلفة : 1202 0+

جيجل: 1137 13+

الوادي : 1 106 0+

بومرداس: 1 081 3+

تبسة:979 4+

تيارت:949 0+

المدية:801 3+

عين الدفلى:776 1+

مستغانم766 : 2+

أم البواقي:735 2+

الأغواط:697 0+

سكيكدة:691 0+

عين تموشنت:687 4+

أدرار: 646 2+

خنشلة: 597 0+

قالمة : 536 0+

سوق أهراس: 442 0+

غرداية : 439 0+

تيسمسيلت : 432 1+

ميلة: 429 0+

برج بوعريريج:422 0+

سيدي بلعباس:420 0+

بشار:348 0+

مـعـسـكـر : 333 0+

الطارف:305 11+

نعامة:264 1+

الشلف:240 0+

البيض:232 0+

غليزان:213 0+

تندوف:205 0+

تمنراست: 202 0+

إليزي:136 0+

سعيدة:72 0+