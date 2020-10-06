سجلت الجزائر خلال الأيام الأخيرة، تراجعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتر وني، فقد تم تسجيل 129 حالة جديدة، 5وفيات، و91 حالة شفاء، في حين يتواجد 23 مريضا في العناية المركزة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 20 ولاية لم تشهد أي حالة إصابة بهذا الوباء.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر: 5930 28+

البليدة :4214 3+

وهران : 4015 9+

سطيف: 3263 0+

باتنة :1943 15+

بجاية: 1880 1+

قسنطينة:1681 2+

عنابة :1497 3+

تيبازة : 1441 4+

تلمسان : 1351 3+

المسيلة : 1337 5+

تيزي وزو : 1 330 5+

البويرة : 1325 2+

بسكرة: 1320 2+

ورقلة : 1300 0+

الجلفة : 1203 1+

جيجل: 1150 13+

الوادي : 1 106 0+

بومرداس: 1089 8+

تبسة:982 3+

تيارت:951 2+

المدية:803 2+

عين الدفلى:776 0+

مستغانم: 767 1+

أم البواقي:735 0+

الأغواط:697 0+

سكيكدة:694 3+

عين تموشنت:688 1+

أدرار: 646 0+

خنشلة: 598 1+

قالمة : 537 1+

سوق أهراس: 444 2+

غرداية : 439 0+

تيسمسيلت : 432 0+

ميلة: 432 3+

برج بوعريريج:422 0+

سيدي بلعباس:420 0+

بشار:348 0+

مـعـسـكـر : 334 1+

الطارف:307 2+

نعامة:264 0+

الشلف:240 0+

البيض:232 0+

غليزان:213 0+

تندوف:205 0+

تمنراست: 202 0+

إليزي:136 0+

سعيدة:72 0+