آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر
بقلم خالد زوبيري

سجلت الجزائر خلال الأيام الأخيرة، تراجعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتر وني، فقد تم تسجيل 129 حالة جديدة، 5وفيات، و91 حالة شفاء، في حين يتواجد 23 مريضا في العناية المركزة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 20 ولاية لم تشهد أي حالة إصابة بهذا الوباء.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر: 5930  28+

البليدة :4214  3+

وهران : 4015   9+

سطيف: 3263   0+

باتنة :1943   15+

بجاية: 1880  1+

قسنطينة:1681  2+

عنابة :1497     3+

تيبازة : 1441    4+

تلمسان : 1351      3+

المسيلة :  1337    5+

تيزي وزو :    1 330   5+

البويرة : 1325   2+

بسكرة:  1320   2+

ورقلة : 1300    0+

الجلفة :  1203   1+

جيجل: 1150   13+

الوادي : 1 106     0+

بومرداس:  1089      8+

تبسة:982    3+

تيارت:951  2+

المدية:803    2+

عين الدفلى:776   0+

مستغانم: 767    1+

أم البواقي:735    0+

الأغواط:697  0+

سكيكدة:694   3+

عين تموشنت:688   1+

أدرار: 646   0+

خنشلة:  598   1+

قالمة : 537    1+

سوق أهراس: 444  2+

غرداية : 439    0+

تيسمسيلت : 432   0+

ميلة: 432   3+

برج بوعريريج:422   0+

سيدي بلعباس:420  0+

بشار:348    0+

مـعـسـكـر : 334    1+

الطارف:307    2+

نعامة:264   0+

الشلف:240    0+

البيض:232   0+

غليزان:213   0+

تندوف:205   0+

تمنراست: 202  0+

إليزي:136  0+

سعيدة:72  0+


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=898682

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com