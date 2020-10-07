سجلت الجزائر خلال الأيام الأخيرة، تراجعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.
وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتر وني، فقد تم تسجيل 121 حالة جديدة، 6وفيات، و94 حالة شفاء، في حين يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.
وأوضح المصدر نفسه، أن 26 ولاية لم تشهد أي حالة إصابة بهذا الوباء.
وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:
الجزائر: 5259 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 22
البليدة: 4218 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
وهران: 4035 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 20
سطيف: 3269 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6
باتنة: 1953 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 10
بجاية: 1887 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 7
قسنطينة: 1685 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
عنابة 1 503 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 6
تيبازة 1 444 : حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
تلمسان 1 351 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
تيزي وزو1 338 : حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
المسيلة1 337 : حالة مؤكدة/حالة جديدة : 0
البويرة1 327 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 2
بسكرة 1 322 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 2
ورقلة 1 301 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1
الجلفة1 203 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
جيجل1 158 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 8
الوادي 1 106 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
بومرداس 1 095 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 6
تبسة 982 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
تيارت 951 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
المدية 807 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 4
عين الدفلى 776 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
مستغانم 768 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1
أم البواقي 736 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1
الأغواط 698 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1
سكيكدة 694 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
عين تموشنت :689 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
أدرار: 646 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
خنشلة: 601 حالة مؤكدة/حالة جديدة : 3
قالمة: 537 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
سوق أهراس: 448 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 4
غرداية :439 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
ميلة :432 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
تيسمسيلت :432 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
برج بوعريريج: 422 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس:420 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
بشار :348 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر :334 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الطارف: 312 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 5
نعامة :264 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
الشلف: 240 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
البيض:232 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
غليزان :213 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
تندوف: 205 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
تمنراست :202 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
إليزي:136 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
سعيدة : 72 حالة مؤكدة/ حالة جديدة :0
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