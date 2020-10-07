وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتر وني، فقد تم تسجيل 121 حالة جديدة، 6وفيات، و94 حالة شفاء، في حين يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 26 ولاية لم تشهد أي حالة إصابة بهذا الوباء.



وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر: 5259 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 22