سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 138 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا، 4 وفيات جديدة بسبب كورونا، و101 حالة شفاء جديدة.
وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:
الجزائر: 5981 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 29
البليدة :4 229 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 11
وهران :4 041 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6
سطيف :3 269 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
باتنة:1 966 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 13
بجاية:1 888 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
قسنطينة: 1 688 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
عنابة:1508 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5
تيبازة:1448 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
تلمسان :1356 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5
تيزي وزو: 1374 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 9
المسيلة: 1340 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
البويرة: 1330 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
بسكرة: 1323حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
ورقلة: 1302حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
الجلفة :1204حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
جيجل :1178 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 20
الوادي:1106 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
بومرداس: 1096 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
تبسة:985 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
تيارت : 951حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
المدية:809 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
عين الدفلى :776 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
مستغانم:769 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
أم البواقي :737 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
الأغواط:698 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
سكيكدة:694 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
عين تموشنت :691 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
أدرار:647 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
خنشلة :602 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
قالمة: 539 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
سوق أهراس:449 حالة مؤكدة حالة جديدة : 1
غرداية:439 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
ميلة:436 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
تيسمسيلت :432 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس: 422 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
برج بوعريريج: 422 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
بشار:348 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر :334 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الطارف: 313 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
نعامة:264 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الشلف: 240 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
البيض: 232 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
غليزان :214 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
تندوف :205 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
تمنراست:202 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
إليزي:136 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
سعيدة: 72 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
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