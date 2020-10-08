آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر

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آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر
بقلم خالد زوبيري

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة،  138 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا، 4 وفيات جديدة بسبب كورونا، و101 حالة شفاء جديدة.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر: 5981  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  29

البليدة :4 229 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  11

وهران :4 041 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  6

سطيف :3 269 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

باتنة:1 966  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  13

بجاية:1 888  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

قسنطينة: 1 688  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  3

عنابة:1508  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  5

تيبازة:1448  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  4

 تلمسان :1356 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  5

تيزي وزو:  1374 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  9

المسيلة:  1340 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  3

 البويرة: 1330  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  3

بسكرة:  1323حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

ورقلة: 1302حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

الجلفة :1204حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

 جيجل :1178 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  20

 الوادي:1106  حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

 بومرداس: 1096 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

تبسة:985  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  3

 تيارت : 951حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

المدية:809  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  2

 عين الدفلى :776 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

  مستغانم:769  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

أم البواقي :737 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

  الأغواط:698  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

  سكيكدة:694  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

 عين تموشنت :691 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  2

 أدرار:647  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

  خنشلة :602 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

  قالمة: 539 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  2

سوق أهراس:449  حالة مؤكدة حالة جديدة :  1

  غرداية:439  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

  ميلة:436  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  4

  تيسمسيلت :432 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

  سيدي بلعباس: 422 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  2

  برج بوعريريج: 422  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

  بشار:348 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

 مـعـسـكـر :334  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

 الطارف: 313 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

 نعامة:264  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

  الشلف: 240  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

  البيض: 232  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

  غليزان :214  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

  تندوف :205 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

  تمنراست:202  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

 إليزي:136  حالة مؤكدة/ حالة جديدة :  0

 سعيدة: 72 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0


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