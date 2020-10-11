سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات، فيما تماثل 104 مريضا إلى الشفاء.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فإن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إرتفع إلى 53072، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1801.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر: 6 039 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 18

البليدة: 4 275 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 12

وهران : 4 070حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4

سطيف : 3 282حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

باتنة :2 004 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 19

بجاية :1 914 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

قسنطينة :1 694 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3

عنابة : 1 517حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

تيبازة: 1 459 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2

تيزي وزو : 1 366حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4

تلمسان : 1365حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

المسيلة: 1 341 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

البويرة: 1 334 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

بسكرة: 1 323 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

ورقلة : 1 307حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5

جيجل:1 228 حالة /مؤكدة حالة جديدة : 27

الجلفة : 1 206حالة /مؤكدة حالة جديدة : 0

بومرداس: 1 114 حالة /مؤكدة حالة جديدة : 5

الوادي: 1 106 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

تبسة:999 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6

تيارت:952 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

المدية:812 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1

عين الدفلى:776 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

مستغانم :772 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

أم البواقي:741 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

الأغواط:698 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

سكيكدة:696 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1

عين تموشنت:693 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

أدرار:654 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

خنشلة:606 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2

قالمة:542 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2

سوق أهراس:458 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 9

ميلة:441 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4

غرداية:439 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

تيسمسيلت:432 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس:422 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

برج بوعريريج:422 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

بشار:348 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر:334 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

الطارف:324 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 7

نعامة:264 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

الشلف:240 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

البيض:232 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

غليزان:215 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

تندوف:205 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

تمنراست:202 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

إليزي:137 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1

سعيدة: 72 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0