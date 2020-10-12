سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات، فيما تماثل 108 مريضا إلى الشفاء.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فإن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إرتفع إلى 53325، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1809.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر : 6 070حالة مؤكدة /حالة جديدة : 31

البليدة: 4 281 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6

وهران : 4 076حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6

سطيف : 3 289حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 7

باتنة : 2 009حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5

بجاية: 1 934 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 20

قسنطينة : 1 699حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 5

تيبازة :1 562 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3

عنابة:1 517 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

تيزي وزو : 1 374حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 8

تلمسان: 1 369 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4

المسيلة :1 348 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 7

البويرة :1 335 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1

بسكرة : 1 323حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

ورقلة : 1 310حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 3

جيجل : 1 242حالة مؤكدة /حالة جديدة : 14

الجلفة :1 206 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

بومرداس : 1 125حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 11

الوادي : 1 109حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3

تبسة :1 005 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6

تيارت :952 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

المدية:814 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 2

عين الدفلى:777 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1

مستغانم:773 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1

أم البواقي:742 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1

الأغواط:698 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

سكيكدة:696 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

عين تموشنت:694 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1

أدرار655 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1

خنشلة:607 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1

قالمة:542 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

سوق أهراس:458 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

ميلة:441 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

غرداية:439 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

تيسمسيلت:432 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس:423 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1

برج بوعريريج:422 حالة مؤكدة حالة جديدة : 0

بشار348 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر:334 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

الطارف:328 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4

نعامة:264 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

الشلف:240 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

البيض: 232 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

غليزان:215 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

تندوف:205 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

تمنراست:202 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

إليزي:137 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

سعيدة:72 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0