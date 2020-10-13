سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات، فيما تماثل 110 مريضا إلى الشفاء.
وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فإن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إرتفع إلى 53399، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1818.
وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:
الجزائر : 6112حالة مؤكدة /حالة جديدة : 42
البليدة: 4294 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 13
وهران : 4 084حالة مؤكدة /حالة جديدة : 8
سطيف : 3 295 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 6
باتنة : 2 024 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 15
بجاية: 1 946 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 12
قسنطينة : 1704حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 5
تيبازة :1 467 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5
عنابة:1 524 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 7
تيزي وزو : 1 381حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 7
تلمسان: 1 381 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
المسيلة :1 353حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5
البويرة :1 339 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 4
بسكرة : 1 323حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
ورقلة : 1 310حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 3
جيجل : 1 252حالة مؤكدة /حالة جديدة : 10
الجلفة :1207حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1
بومرداس : 1 130حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 5
الوادي : 1 109حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
تبسة :1 011 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6
تيارت :952 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
المدية:816 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 2
عين الدفلى:777 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
مستغانم:776 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
أم البواقي:742 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
الأغواط:699 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
سكيكدة:696 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
عين تموشنت:697 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
أدرار656 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1
خنشلة:609 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 2
قالمة:543 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
سوق أهراس:461 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 3
ميلة:446 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5
غرداية:439 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
تيسمسيلت:432 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس:423 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
برج بوعريريج:422 حالة مؤكدة حالة جديدة : 0
بشار348 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر:334 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الطارف:328 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
نعامة:264 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الشلف:240 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
البيض: 232 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
غليزان:215 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
تندوف:205 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
تمنراست:202 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0
إليزي:137 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
سعيدة:72 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
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