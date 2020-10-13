وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فإن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إرتفع إلى 53399، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1818.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر : 6112حالة مؤكدة /حالة جديدة : 42

البليدة: 4294 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 13

وهران : 4 084حالة مؤكدة /حالة جديدة : 8

سطيف : 3 295 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 6

باتنة : 2 024 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 15

بجاية: 1 946 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 12

قسنطينة : 1704حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 5

تيبازة :1 467 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5

عنابة:1 524 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 7

تيزي وزو : 1 381حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 7

تلمسان: 1 381 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2

المسيلة :1 353حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5

البويرة :1 339 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 4

بسكرة : 1 323حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

ورقلة : 1 310حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 3

جيجل : 1 252حالة مؤكدة /حالة جديدة : 10

الجلفة :1207حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1

بومرداس : 1 130حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 5

الوادي : 1 109حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

تبسة :1 011 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6

تيارت :952 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

المدية:816 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 2

عين الدفلى:777 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

مستغانم:776 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3

أم البواقي:742 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

الأغواط:699 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1

سكيكدة:696 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

عين تموشنت:697 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3

أدرار656 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 1

خنشلة:609 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 2

قالمة:543 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1

سوق أهراس:461 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 3

ميلة:446 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5

غرداية:439 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

تيسمسيلت:432 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس:423 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

برج بوعريريج:422 حالة مؤكدة حالة جديدة : 0

بشار348 : حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر:334 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

الطارف:328 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

نعامة:264 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

الشلف:240 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

البيض: 232 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

غليزان:215 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

تندوف:205 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

تمنراست:202 حالة مؤكدة/ حالة جديدة : 0

إليزي:137 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

سعيدة:72 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0