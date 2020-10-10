آخر إحصائيات فيروس كورونا عبر الولايات خلال 24 ساعة
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تدخلت عناصر الوحدة الرئيسية الحماية المدنية في ولاية أدرار، لأجل إنقاذ طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف سقطت في بئر.
وحسب بيان الحماية المدنية لولاية أدرار،…
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خلف حادث مرور وقع اليوم في عين تموشنت، إصابة 5 أشخاص بجروح، بعد اصطدام شاحنة بـ10 سيارات، نتيجة فقدان السائق للفرامل.
ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم…
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تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي بالتنسيق مع امن دائرة الرباح من تفكيك شبكة اجرامية وطنية تعمل على استيراد وتهريب ونقل لغرض البيع للحبوس…
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