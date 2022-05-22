آخر إحصائية لإصابات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 265854 حالة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإنه لم يتم تسجيل خلال الفترة المذكورة آنفا أي حالة وفاة جديدة، لببقى العدد الإجمالي للوفيات مستقرا، عند 6875 حالة.

وقد تماثل 5 مرضى إلى الشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كوفيد-19 إلى 178386 .

كما أشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم إحصاء أي حالة بالعناية المركزة، مضيفة أن 46 ولاية لم تسجل بها أي إصابة جديدة خلال الفترة المذكورة.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية وارتداء القناع الواقي.

وتشدد أيضا على أن التزامهم الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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