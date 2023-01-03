آخر إحصائية لإصابات ووفيات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271229 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182650 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.