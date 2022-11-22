آخر إحصائيات كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3 مرضى بهذا الوباء إلى الشفاء، بينم لم تسجل أي حالة وفاة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات 271.005 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182.515، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما لم يتم تسجيل أي حالة في العناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.