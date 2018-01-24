آخر الابتكارات..سرير لمكافحة الشخير

ابتكر مهندسون صينيون سريرا فريدا يساعد على التخلص من الأرق ويعزز الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء النوم.

واشار موقع “ديجيتال تريندز” إلى أن السرير من إنتاج شركة “سليب نمبر”.

ومهمته الأساسية هي ضمان راحة الشخص بخصائص فريدة زودته الشركة بها.

حيث يمكن للسرير أن يغير صلابة الفراش، كما أنه مزود بخاصية لرش زيوت عطرية تساعد على الاسترخاء.

السرير مزود بميزات طبية للمحافظة على صحة الظهر.

عدا عن خيارات مكافحة الشخير وتدفئة الأقدام وإمكانية توصيله بالهاتف الذكي.

وكانت شركة دورميت الإسبانية قد ابتكرت في وقت سابق فراشا ذكيا “سمارتريس”، يساعد على منع الخيانة الزوجية.