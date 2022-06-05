قناة النهار آخر التحضيرات عشية إمتحان البيام بمتوسطة مولاي علي بالشراقة بقلم قناة النهار نشر في 05 جوان 2022 - 11:44 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 10 0 آخر التحضيرات عشية إمتحان البيام بمتوسطة مولاي علي بالشراقة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IOWfu اقرأ أيضا حرارة جد مرتفعة في المناطق الشمالية والجنوبية الوطني 29 ماي وزير الفلاحة يرد على قضية تخزين المحاصيل..الفلاحين يعرفو كلش قناة النهار 22 ماي رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين قناة النهار 23 ماي بدون عنوان: نفوق وسباق و تربية الإبل.. إرث متجذر لا يندثر قناة النهار 29 ماي باتنة: عبد السلام.. شاب يخوض تجربة ناجحة في مجال الصيد البحري قناة النهار 19 ماي "طالع هابط: الشيخ النوي.. " معسكر ينظفوها ولادها.. شاهد الطريق كيفاش ولات قناة النهار 31 ماي تساؤلات: أزمة غذاء عالمية .. ماهي أدوات الجزائر للتعامل معها قناة النهار 24 ماي قسنطينة : الدرك يطيح بشبكة لشركة وهمية تبيع دواء مغشوش قناة النهار 26 ماي شاهد ..تدخّلات خـ.ـطيرة لرجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الضخم ببرج بوعريريج قناة النهار 20 ماي شوفو حكايتي: أب قلبه محروق في رحلة البحث عن إبنته التي تعاني من مرض ذهني قناة النهار 25 ماي