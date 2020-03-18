آخر الدراسات: كورونا يعيش 3 أيام على الأسطح و3 ساعات في الهواء

أظهرت دراسة أمريكية، أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا، يعيش لساعات خارج جسم الإنسان، على أسطح مختلفة وحتى في الهواء.

ووجد معدو دراسة «new journal of médecin» أن الفيروس، يتمتع بقابلية البقاء في الهواء الطلق، مشيرة أنه ينتقل بسهولة أكبر من حامل المرض إلى شخص آخر.

وأوضحت الدراسة أن علماء من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي، وجامعتي كاليفورنيا في لوس أنجلوس وبرينستون، أجروا تجارب، أظهرت أنه يمكن رصد الفيروس لمدة تصل من يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح البلاستيكية أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى.

واستخدم الباحثون أيضاً البخاخات لنشر الفيروس في الهواء، واكتشفوا من خلال هذه التقنية أن آثاراً للفيروس على شكل هباء، أي جزيئات معلقة في الهواء، بقيت في الاجواء لمدة ثلاث ساعات.

وأشار الدراسة أن الفيروس ينتقل الفيروس بشكل رئيس عن طريق قطرات صغيرة يخرجها المرضى عندما يسعلون أو يعطسون.