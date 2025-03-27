آخر تحديث لمنصة عدل 3.. تحميل شهادة الميلاد لهذه الفئة

أجرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل – تحديثا على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بالمكتتبين في برنامج عدل 3.

وعند دخول المسجل إلى امنصة الرقمية يقابله وجود إشعار يتعلق بتحميل شهادة الميلاد للمسجلين.

ويخص هذا التحديث تحميل شهادة الميلاد بفئة المطلقات.

وكان في وقت سابق أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن العملية الثانية المتعلقة بفتح حسابات المسجلين ببرنامج عدل 3. وتحميل الملفات وإرسالها، ليس لها أجل محدد.

وأكد الوزير أن هذه العملية مفتوحة وليس لها أجل محدد. وستستمر حتى يتم السماح للمسجلين في عدل 3، بفتح حساباتهم وتحميل ملفاتهم.