آخر تحذير لـ”الشروق” قبل فضح فساد القائمين عليها ومن تستند عليهم

يحذّر مجمع “النهار” مؤسسة “الشروق الإحتيالية”، من التمادي في نشر الأكاذيب والإدعاءات المزيفة، فضلا عن ابتزاز شركاء المجمع

حيث توجّه “النهار” تحذيرا أولا وأخيرا إلى القائمين على المؤسسة الإحتيالية “الشروق” للتوقف فورا ودون أجل عن تهديد وابتزاز

الشركاء بدعم من أذرع العصابة البائدة، وإلا فإنها ستكشف كل شيء عن فساد القائمين على هذه المؤسسة، والشبكة الفاسدة

التي حرّكت أطماعها الأوضاع الصعبة التي تمر بها الجزائر، كما أن “النهار” لن تتردد في فضح هذا الفساد الكبير

الذي لحق بأموال الشعب، من طرف مؤسسة كانت ولا تزال تخضع لزمرة فاسدة داخل الهياكل السابقة لجهاز المخابرات،

والتي كشفت الأحداث الأخيرة خيانتها للجزائر، حيث يجدد مجمع”النهار” الذي كان أول من وقّع عقد شراكة مع ديوان حقوق التأليف

لحماية مصنفات الفنانين والمبدعين الجزائريين، أنه سيبقى داعما لكل الأعمال الفنية الجزائرية، في ظل الإحترام الصارم للقوانين ولحقوق الملكية الفكرية.

وللعلم فإن قناة “الشروق” الآن هي محل متابعات قضائية، في العديد من الدول بسبب لجوئها إلى سرقة الأعمال الفنية والمسلسلات

دون احترامٍ لأبسط قواعد الملكية الفكرية، بطريقة لا أخلاقية مسيئة لصورة الجزائر في الخارج، وأيضا لممارستها الإحتيالية

التي جعلتها تترك وراءها وفي كل بلد، فواتير ضخمة عالقة دون أن تجد من يوفي حق وعرق أصحابها.