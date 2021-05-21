آخر تطورات الحالة الصحية للبحارة الـ 4 المفقودين ببوهارون

تمكنت تم صبيحة اليوم الجمعة، العثور على البحارة الأربعة الذين فقدوا منذ الثلاثاء الفارط، في عرض البحر بالداموس.

وحسب إذاعة تيبازة تم العثور على سفينة صيد المسماة ابو سيف و على متنها 4 بحارة على بعد 52 ميل بحري قبالة مدينة الداموس.

أين تم إنقاذهم من طرف قوات خفر السواحل تم نقلهم إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بڨوراية لإجراء الفحوصات الطبية .

كما تم إجراء لهم بعض التحاليل للتأكد من سلامتهم

وهذا بحضور مدير الصحة والسكان لولاية تيبازة محمد بورحلة والمنسق الولائي للكوفيد الدكتور “بلايلي.م” ومديرة المؤسسة “نايت.ح”.

واسدى بورحلة تعليمات بضرورة التكفل الأمثل بهم، حيث تم توجيه 2 منهم إلى مصلحة الرضوض والعظام بالمؤسسة العمومية الإستشفائية سيدي غيلاس.

بغرض إجراء فحوصات متخصصة، في حين تم الإبقاء على 2 آخرين تحت المراقبة الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بقوراية.