آخر حصيلة زلزال تركيا وسوريا.. 7 ألاف قتيل و35 ألف جريح

إرتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا أمس الإثنين بشدة 7.8 درجات على مقياس ريختر وأعقبه بساعات أخر بقوة 7.6 درجات إلى 7 ألاف قتيل و35 ألف جريح.

ووفق وطالة الأناضول التركية نقلا عن غدراة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرتفاع حصيلة القتلى إلى 5435. كما ان عدد الجرحى وصل إلى 31 ألف و777 مصاب. وهذا إلى غاية الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وأضاف ذات المصدر أن تركيا سجلت ‘لى غاية الان 422 هزة إرتدادية بشدة 7.6 درجات. حسب ما أعلنه مرطز قضاء ألبيستان بفهرمان مرعش.

في حين وصل عدد الضحايا في سوريا لحد الان 1832 قتيل وتم تسجيل 3750 جريح.