آخر حصيلة كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء ، تسجيل 6 إصابات جديدة واحدة بفيروس كورونا،بينما لم تسجل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان مصالح وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات عند 271236 حالة، بينما بقي عدد الوفيات مستقرا عند (6881 حالة).

وفي المقابل، ظل مجموع المتماثلين للشفاء 182651 حالة. حيث تم تسجيل اليوم تماثل حالة واحدة للشفاء

وأوصت وزارة الصحة مجدّدًا، المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة ودعتهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

وشدّدت أيضًا على أنّ الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية،إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيًا على الوباء.