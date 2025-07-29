آخر حصيلة لحرائق الغابات.. إخماد في 4 ولايات وجهود مستمرة في 3 أخرى

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحصيلة اليومية لحرائق الغطاء النباتي عبر عدد من ولايات الوطن، إلى غاية الساعة 17:30 من مساء اليوم، حيث شملت الحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، إضافة إلى المحاصيل الزراعية.

ففي ولاية المدية، تتواصل جهود إخماد حريق غابة بالمكان المسمى سبت البلوط على مستوى بلدية بعطة.

أما في ولاية بومرداس، فقد اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أولاد سيدي عبد الله في بلدية شعبة العامر، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية تيزي وزو، تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى شعوفة في بلدية الصوامع، حيث تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماده، مع استمرار عملية الحراسة لتفادي إعادة اشتعاله.

وفي ولاية بجاية، تتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ابوراسن في بلدية بجاية. كما تم تسجيل حرائق أخرى في بلدية وادي غير، حيث تم إخماد حريقين نهائيًا، أحدهما بحي 350 مسكن، والآخر بالمكان المسمى لوطة. كما تم إخماد حريق آخر نهائيًا بمزرعة أوبلعيد في بلدية تزمالت.

وبولاية سوق أهراس، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة عين ماكر في بلدية مشروحة، وتم إخماده نهائيًا.

وبخصوص حرائق المحاصيل الزراعية، فقد شهدت ولاية غرداية اندلاع حريق نخيل بالمنطقة الفلاحية بولرواح في بلدية القرارة، حيث تم التدخل السريع وإخماد الحريق نهائيًا.