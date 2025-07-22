آخر حصيلة لحرائق الغابات.. إخماد في 8 ولايات وجهود مستمرة في ولايتين

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر عدد من ولايات الوطن، وذلك إلى غاية الساعة 22:30 من مساء اليوم.

وسُجلت حالتان لا تزالان قيد الإخماد، الأولى بولاية سطيف على مستوى بلدية وادي البارد، بالمكان المسمى شلالات واد البارد أولاد عياد، فيما الثانية بولاية بجاية، في بلدية درقينة، وتحديدًا بمنطقة أيت فلكي، حيث تتواصل جهود السيطرة على الحريقين.

كما تم إخماد حرائق نهائيًا في كل من ولاية سكيكدة، ببلدية الشرائع في منطقة بولعيون بوالزلازل، وولاية جيجل ببلدية الجمعة الميلية في أولاد العربي، إضافة إلى ولاية سوق أهراس، حيث شُبّ الحريق بقرية مشتة أولاد عيار ببلدية سيدي فرج. وسُجلت أيضًا حرائق تم التحكم فيها بشكل نهائي ببلدية سوق الإثنين في تيزي وزو على مستوى آيث إيزيد، وببلدية القليعة في تيبازة داخل غابة بوزار، وكذا ببلدية بنايرية في ولاية الشلف بمنطقة عجيسة.

أما في ولايتي تيارت وباتنة، فقد تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريقين المسجلين بكل من غابة شوشاوة ببلدية تيارت، وغابة حضيرة البلدية ببلدية عين ياقوت، مع مواصلة عمليات الحراسة والرقابة الميدانية تحسبًا لأي اشتعال محتمل.

وتواصل وحدات الحماية المدنية تدخلاتها عبر مختلف المناطق المعنية، مؤكدة على أهمية الحيطة والحذر خلال هذه الفترة الحساسة من السنة.