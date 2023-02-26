آخر حصيلة لفيروس كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أي حالة وفاة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات 271250 حالة, فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182658 حالة, في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

و توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على الوباء.