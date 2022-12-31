آخر حصيلة لكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271228 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182648حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.