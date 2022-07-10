آخر حصيلة لإصابات كورونا في الجزائر خلال ثاني أيام العيد

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 11 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 11 مريضا إلى الشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 266257 حالة، فيما قدر مجموع المتماثلين للشفاء 178686حالة.

ومع تواصل عدم تسجيل أي وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا، فإن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6875 حالة.

كما تم تسجيل حالتين بالعناية المركزة خلال الفترة المذكورة, حسب ذات المصدر ذاته الذي أضاف أن 44 ولاية لم تسجل بها أي إصابة جديدة.