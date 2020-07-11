آخر شهود عيان مجازر 8 ماي 1945 في ذمة الله

توفي المجاهد عبد الله يلس، الرئيس الشرفي للجمعية المحلية 8 ماي 1945 بقالمة عن عمر ناهز 96 سنة وهو آخر شهود عيان مجارز 8 ماي 1945 بقالمة.

وأوضحت مديرية المجاهدين، أن الراحل توفي مساء أمس الجمعة ووري الثرى في وقت متأخر من نفس الأمسية بمقبرة وادي المعيز بمدينة قالمة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان عبد الله يلس من قادة المسيرة السلمية لثلاثاء 8 ماي 1945 بمدينة قالمة، لمطالبة الإستعمار الفرنسي بالوفاء بوعده ومنح الاستقلال للجزائر.

و قد أصيب الراحل في تلك الأحداث في رجله وكان حينها يبلغ من العمر 20 سنة، ومكث في المستشفى إلى غاية 22 فيفري 1947 وبقي يعاني منذ ذلك الحين من إعاقة حركية إلى غاية وفاته.

وقد عبر الكثير من سكان الولاية عن تعازيهم الخالصة لرحيل المجاهد عبد الله يلس وذلك من خلال نشر صورته عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت البديل لتقديم التعازي بسبب انتشار فيروس كوفيد -19.