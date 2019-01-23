آخر كلمات “إيمليانو سالا” تصدم الجميع !

قام اللاعب السابق لنادي “نانت” إيمليانو سالا” بإرسال رسالة إلى صديقه عبر “الواتساب” أكد فيه أنه خائف من تحطم الطائرة.

وقال “سالا” في الرسالة التي تم نشرها في مختلف المواقع الرياضية: “انا في الطائرة متوجه إلى كارديف ويبدو أنها ستتحطم”.

وأضاف: “اذا سار كل شيء على مايرام فسأكون حاضرا في تدريبات فريقي صباح الثلاثاء”

وتابع: “اذا لم تسمعوا أخبارا عني بعد ساعة ونصف سيكون من الصعب إيجادي”.

وختم كلامه: “لا أعلم اذا كانوا سيرسلون أشخاصا لنجدتنا، لكن أنتم تعلمون ماذا سيحدث حينها.. أنا خائف جدا”.

وتعاطفت جماهير “نانت” مع مدللها السابق بل خرجت إلى الشوارع في ساعات متأخرة من يوم أمس تتمنى سلامته.

وحتى مشاهير “الكرة” تعاطفوا مع اللاعب ومع عائلته على غرار “بيب غوارديولا”، “حسام عوار”، “مبابي” إدارة “البياسجي” وغيرها.