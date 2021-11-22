آخر لحظات سهير البابلي.. فاقت من الغيبوبة قبل وفاتها بدقائق

تحدث مصدر مقرب من الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لها. وحسب ذات المصدر، فإن الفنانة فاقت من غيبوبتها قبل دقائق من الوفاة ونطقت الشهادة 3 مرات، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضاف ذات المصدر، إن حالة سهير البابلي كانت حرجة منذ دخولها العناية المركزة. ولكنها بنفس الوقت كانت مستقرة، ولم تشهد أي تدهور.

وفوجيء الجميع بالفنانة وهي تفتح عينيها، ورددت الشهادة بصوت مسموع 3 مرات متتالية، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة بهدوء.

هذا وأعلن المخرج عمر زهران أمس الأحد، وفاة النجمة المصرية سهير البابلي، بعد صراع مع المرض.

وسبق أن أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة.

واستمرت الأزمة الصحية للفنانة، منذ شهر بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر حُرق في جسمها وتسبب في معاناة قاسية لها.

وكانت الفنانة، في ايامها الأخيرة ممتنعة عن الأكل والكلام وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد توقف عضلة القلب.

وأشارت إلى أن الحالة مستقرة، ولكنها حرجة وقد تظل على هذا الوضع لفترة طويلة جدا.

وقررت أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي، إقامة سرادق العزاء، غدا الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث أعلنت النجمة إسعاد يونس بحثها عن أقرب رحلة طيران للعودة إلى مصر.

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