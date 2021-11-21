آخر مستجدات بناية بئر مراد رايس الآيلة للسقوط

أوصى رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم، بهدم بناية جاري انجازها بمنحدر سقط جزء منه ببئر مراد رايس عقب الأمطار الغزيرة الأخيرة.

وطلب شلغوم، في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، السلطات العمومية، الشروع في تفكيك البناية بطريقة تقنية وذكية من أجل عدم المساس بالبيئة والمحيط.

وقال ذات المسؤول، أن “هذه البناية التي أنجزت فوق منحدر لا يمكنها أن تقاوم لأن انزلاقات التربة متزايدة وليس هناك خيار آخر سوى تدميرها”.

وأوضح ذات المتحدث، أن الترقية العقارية الجاري انجازها والمكونة من 7 طوابق علوية و4 إلى 5 طوابق أخرى أرضية “كان من المستحيل تشييدها على هذا الموقع وأنه كان لا يجب منح رخصة البناء”.

وأكد المتدخل أن “لب المشكل في الوقاية من الأخطار الكبرى يتمثل في اختيار الأرضية التي ستشيد عليها البناية”. مضيفا أن “السبب الرئيسي للانهيارات يكمن في أرضية تكون غير لائقة” رغم أن القانون المتعلق بالأخطار الكبرى “واضح جدا”.

وحول الخسائر المسجلة في الجزائر عقب الامطار الاخيرة، قال شلغوم: “ما نعيشه حاليا هو نتيجة للنقائص والاختلالات المسجلة من عدم المشاركة. وعدم التحضير الجيد في مجال تسيير الأخطار على مستوى البلديات”.

موضحا أن ذلك “يعني أن الاجراءات الوقائية الأساسية ليست منفذة على مستوى المحيط”. حيث تسببت الأمطار في انزلاقات التربة وانهيار البنايات.

وتابع ذات المتحدث: “حان الوقت لإعادة النظر في مسؤوليات البعض والبعض الآخر. ووصاية المؤسسات التي يتعين عليها تسيير الكوارث الطبيعية والتكنولوجية الكبرى”.

كما أشار شلغوم، إلى أن “البلدية تمثل العمود الفقري لتنظيم كل وقاية من الأخطار الكبرى”.

انهيار صخري بمحطة نقل المسافرين ببلدية بئر مراد رايس

هذا وتم تسجيل انهيار صخري لمنحدر على مستوى محطة نقل المسافرين ببلدية بئر مراد رايس، الثلاثاء الماضي.

كما قامت مصالح ولاية الجزائر بالغلق المؤقت للمحطة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضحت مديرية الأشغال العمومية، أن المصالح المعنية بالمراقبة التقنية للبناء بالعاصمة شرعت في تقييم الأخطار.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp