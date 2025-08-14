آخر مستجدات حرائق الغابات

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، اليوم الخميس، إلى غاية الساعة 14:00.

إذ تم تسجيل حرائق بعدة ولايات من الوطن، تفاوتت بين تلك التي لا تزال عملية الإخماد جارية بها، وتلك التي تم إخمادها كليًا أو تخضع للمراقبة.

ففي ولاية الشلف ، تم تسجيل حريق غابة ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ بلدية ﺳﻴﺪﻱ ﻋﻜﺎﺷﺔ. ولا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة . وحريق غابة بيوب بلدية الظهرة، في حين عملية الحراسة متواصلة .

أما ولاية تيزي وزو ، فقد تم تسجيل حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى أغوليذ، بلدية أزفون. وحريق غابة باﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﺷﻌﻮﻓﺔ بلدية مقلع. أين تم إخمادهما نهائيًا. وحريق غابة بقرية ﺍﺷﻼﻡ بلدية ﺇﻳﻔﻴﻐﺎ. ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وبولاية جيجل، نشب حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى ﺍﻭﻻﺩ ﻋﻠﻲ ﺟﺒﻞ ﺍﻟﻜﻮﻑ، بلدية ﺯﻳﺎﻣﺔ ﻣﻨﺼﻮﺭﻳﺔ. ولا تزال عملية الإخماد متواصلة .

وفي ولاية بجاية ، فتم تسجيل حريقين بغابة ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻣﻘﺮﻭﺩ بلدية ﺑﺠﺎﻳﺔ، وأدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻭﺗﻨﺴﻲ بلدية ﺍﻟﻘﺼﺮ. ولا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة .