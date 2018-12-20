آخر مستجدات عملية إنقاذ الشاب “عياش” ببلدية الحوامد في المسيلة

لاتزال عملية إنقاذ الشاب “محجوبي عياش” ببلدية الحوامد في المسيلة متواصلة من فرق الحماية المدنية وقد تستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة.

وحسب مصادر لـ النهار فإن صعود المياه أثناء الحفر صعب من عمل فرق الإنقاذ إضافة إلى تخوف من انهيار التربة بسبب ذلك.

وأضاف المصدر أن عناصر الحماية المدنية كانت قد زودت الشاب “عياش” بالأوكسجين.

هذا وقد قطعت فرق الحماية الأنبوب ولم يتبقى لها سوى أربعة أمتار للوصول الشاب العياشي.

وللتذكير فإن الشاب العياشي عالق في أنبوب بئر إرتوازي منذ أكثر 55 ساعة ببلدية الحوامد في المسيلة.