آخر مستجدات فيروس كورونا بولايات الوطن

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات، فيما تماثل 117 مريضا إلى الشفاء.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فإن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إرتفع إلى 54402، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1856.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر: 6287 إصابة (+29)

البليدة: 4358 إصابة (+19)

وهران: 4145 إصابة (+10)

سطيف: 3340إصابة (+0)

باتنة: 2082 إصابة (+0

بجاية: 2040 إصابة (+20)

قسنطينة: 1739 إصابة (+6)

عنابة: 1527 إصابة (+0)

تيبازة: 1492 إصابة (+4)

تيزي وزو: 1442 إصابة (+19)

تلمسان: 1382 إصابة (+2)

جيجل: 1377 إصابة (+42)

المسيلة: 1375 إصابة +0

البويرة: 1355 إصابة (+3)

بسكرة: 1341 إصابة (+7)

ورقلة: 1319إصابة (+3)

الجلفة 1208 إصابة (+0)

بومرداس: 1168 إصابة (+13)

الوادي: 1115 إصابة (+0)

تبسة: 1036 إصابة (+5

تيارت: 956 إصابة (+0)

المدية: 822 صابة (+0)

مستغانم: 782 إصابة (+2)

عين الدفلى 777 إصابة (+0)

أم البواقي: 753 إصابة (+0)

عين تموشنت: 703 إصابة (+0)

الأغواط: 699 إصابة (+0)

سكيكدة: 696 إصابة (+0)

أدرار: 659 إصابة (+0)

خنشلة 613 إصابة ( +0)

قالمة: 550 إصابة (+0)

سوق أهراس: 477 إصابة (+7)

ميلة: 460 إصابة (+2)

غرداية: 440 إصابة (+0)

تيسمسيلت: 435 إصابة (+0)

سيدي بلعباس: 423 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 422 إصابة (+0)

بشار: 348 إصابة (+0)

الطارف347 إصابة (+6)

معسكر: 336 إصابة (+0)

النعامة: 264 إصابة (+0)

الشلف: 240 إصابة (+0)

البيض: 232 إصابة (+0)

غليزان: 223 إصابة (+0)

تندوف: 205 إصابة (+0

تمنراست: 202 إصابة (+0)

إيليزي: 137 إصابة (+0)

سعيدة: 72 إصابة (+0)